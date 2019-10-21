Американские военнослужащие едут из Сирии в Ирак

Камни летят в американских военнослужащих, покидающих сирийский Эль-Камышлы. В понедельник около сотни единиц бронетехники пересекли границу в направлении иракской провинции Дахук. Ранее глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США перебросят в соседнюю республику примерно тысячу военных из-за операции Турции в контролируемых курдами районах на севере Сирии.

Бойцов "Силы народной самообороны", региональных союзников Вашингтона в борьбе против "Исламского государства", Анкара считает террористами. В ходе своего выступления в Стамбуле турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган обвинил США, другие страны НАТО и Европейский Союз, соотвественно, в поддержке террористов.

Обсудить ситуацию в Сирии и предпринять новые "необходимые шаги" он пообещал только после встречи в Сочи с президентом России Владимиром Путиным 22 октября. Именно во вторник истекает срок договоренности Анкары и Вашингтона о приостановке операции "Источник мира".