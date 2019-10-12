Польша выбирает парламент

В Польше сегодня пройдут выборы в парламент. Более 5 тысяч кандидатов баллотируются на 460 мест в нижней палате - Сейме, еще более 200 человек претендуют на 100 мест в Сенате.

Как ожидается, по итогам голосования консервативная партия "Право и справедливость", обладающая сейчас абсолютным большинством, повторит успех четырехлетней давности. Последние опросы общественного мнения показывают, что ее поддерживает от 40 до 45% избирателей.

Основному конкуренту консерваторов, проевропейскому центристскому объединению "Гражданская коалиция" прочат около 25%. Альянс трех ведущих левых партий может набрать от 10 до 15% голосов.

Аналитики отмечают, что исход выборов во многом будет зависеть от явки. Первые результаты экзитполов станут известны в 9 часов вечера - после закрытия участков для голосования.