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Говядина с соевым соусом

Говядина с соевым соусом
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Тушеная говядина от шеф-повара токийского ресторана, француза Тьерри Вуазена: рецепт подчеркивает роль соевого соуса в японской кухне.

Вам понадобится:

Говяжья щека

Соевый соус

Морковь

Лук-порея

Сельдерей

Листья каффир-лайма

Трюфельное масло

Небольшая луковица

Немного кервеля

Японская красная петрушка

Рецепт:

Сварить мясо в чугунной посуде на медленном огне с малым количеством соли.

Крупно нарезать овощи, добавить к мясу.

Добавить листья каффир-лайма и дать настояться 15 минут. Затем удалить листья.

Добавить немного трюфельного масла.

Добавить столовую ложку соевого соус.а

Крупно нарезать травы.

Подача:

Положить мясо в суповую тарелку.

Гарнировать овощами.

Залить бульоном.

Посыпать зеленью и подавать.