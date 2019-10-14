Говядина с соевым соусом

Тушеная говядина от шеф-повара токийского ресторана, француза Тьерри Вуазена: рецепт подчеркивает роль соевого соуса в японской кухне.
Вам понадобится:
Говяжья щека
Соевый соус
Морковь
Лук-порея
Сельдерей
Листья каффир-лайма
Трюфельное масло
Небольшая луковица
Немного кервеля
Японская красная петрушка
Рецепт:
Сварить мясо в чугунной посуде на медленном огне с малым количеством соли.
Крупно нарезать овощи, добавить к мясу.
Добавить листья каффир-лайма и дать настояться 15 минут. Затем удалить листья.
Добавить немного трюфельного масла.
Добавить столовую ложку соевого соус.а
Крупно нарезать травы.
Подача:
Положить мясо в суповую тарелку.
Гарнировать овощами.
Залить бульоном.
Посыпать зеленью и подавать.