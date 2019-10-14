В Греции открылся первый крематорий

Первый в Греции крематорий открылся на прошлой неделе в 70 километрах от Афин, на территории промышленного района Рицона. До этого Греция оставалась единственной страной в Европе, где не предоставлялись услуги кремации, несмотря на то, что 13 лет назад был принят закон, разрешающий эту процедуру.

Чтобы кремировать умерших близких, приходилось перевозить тела в соседнюю Болгарию. По данным Греческого общества кремации, жители Греции ежегодно тратили на это около двух с половиной миллионов евро.

Актриса и депутат от партии СИРИЗА Анна Вагена рассказывает, что кремировала мужа в Болгарии:

"Мне было ещё больнее от того, что всё пришлось сделать в секрете, как будто мы преступники. Мы были вынуждены всё скрыть —и транспортировку, и то место, куда тело мужа привезли из больницы. Приходил священник, я попросила его прийти. Он также сделал это втайне и не думаю, что сообщил об этом своему церковному приходу".

Греческая православная церковь официально высказывается против кремации и отказывается совершать отпевание над пожелавшими быть кремированным, поскольку считает тело храмом Святого Духа.

Архимандрит Серафим Димитриу говорит: "Эта процедура противоречит традициями нашей церкви, для которой Гроб Господень— величайшая святыня. Иисуис Христос был похоронен и христиане не могут делать ничего другого. Но церковь не препятствовала строительству крематория, сами власти не могли найти способ получать от кремации столько же денег, сколько и от похорон".

Экологи говорят, то кремация не безвредна для природы. В кремационном центре в Рицоне обещают в полной мере соблюдать европейское законодательство.

"Владельцы первого в стране крематория выбрали для строительства отдаленный район, где поблизости нет жилых территорий, чтобы избежать бюрократических проблем и возможных жалоб со стороны местных жителей", — передаёт корреспондент Euronews Фэй Дульгери.