Без бетона и химии: под Парижем открылось экокладбище

Остаться экологистом даже после смерти. Под Парижем открылось "зеленое" кладбище.

Власти города Иври-сюр-Сен выделили более 1500 кв м земли под могилы с низким содержанием углерода, без использования материалов, содержащих химические вещества. Вместо бетонных надгробий имя усопшего будут писать на деревянной табличке.

Чтобы захоронить родственника на экокладбище семье нужно будет следовать строгим правилам.

Родственник умершего подписывает договор, по которому обязуется выбрать для его захоронения гроб либо из картона, либо из сертифицированного дерева (необработанного и выращенного на территории Франции), избегать установки бетонных плит и бальзамирования с использованием химических веществ Пенелопа Комитес заместитель мэра Парижа

Все, что будет использоваться при захоронении, должно быть биоразлагаемым. В том числе и одежда умершего.

Получить место на экокладбище стоит на 20% дешевле обычных тарифов.

Подобное кладбище второе во Франции - первое находится в городе Ньор на западе страны. К 2021 году власти обещают открыть еще три в окрестностях Парижа: в Тье, Пантене и Баньё.