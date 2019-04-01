Федерер снова на вершине

Роджер Федерер завоевал свой 101-ый титул. Швейцарец обыграл в финале "мастерса" в Майами прошлогоднего победителя этого турнира американца Джона Изнера. Встреча завершилась со счетом 6-1, 6-4.

По словам Изнера, на протяжении всего матча его мучила боль в ноге. При этом американец сделал оговорку: эта проблема не стала причиной поражения, но если бы здоровье его не подвело, встреча могла бы получиться более зрелищной.

Credit: Steve Mitchell-USA TODAY Sports

В Майами на пути к финалу швейцарец проиграл только один сет – самый первый. Это была встреча с молдаванином Раду Алботом. После этого Федерер не пощадил ни одного соперника – ни Крайиновича, ни Медведева, ни Андерсона, ни Шаповалова.

По итогам этого турнира Федерер поднялся на одну строчку в мировом рейтинге. Теперь он занимает четвертое место. А вот Изнер, который не смог защитить заработанные в прошлом году очки, наоборот, опустился с 10-ого на 11-ое место.