Базель совершенствует зеленые крыши

Город-сад - не утопия: в швейцарском Базеле программа по озеленению крыш выходит на новый уровень. Мировой рекордсмен под количеству таких высотных садов, Базель еще 20 лет назад принял закон об обязательном озеленении крыш старых домов и новостроек. Сегодня главный городской эколог говорит о необходимости тщательно выбирать насаждения и так решать эстетические и экологические задачи.

Стефан Бреннайзен, городской эколог, рассказывает: "Адаптация к изменению климата становится все актуальнее. И вот вы говорите: на моей крыше имеется настоящая зеленая губка, она впитывает влагу, охлаждает здание в жару, а значит, помогает снизить температуру в городе".

Правильно высаженные сады на крышах становится самостоятельными экосистемами, где комфортно и растениям, и насекомым, и птицам. Ученые обдумывают возможность разведения там редких сортов орхидей.

"Мы обратили внимание, что в Базеле эти пространства не всегда используются последовательно, - комментирует Стефан Бреннайзен. - И мы смогли показать, что крыши можно превратить в ценные природные площадки. Еще 20 лет назад в Базеле приняли закон, который гласит: "Если у вас есть крыша, сделайте ее зеленой". Говоря о цифрах, думаю, сейчас в Базеле у нас примерно 4 тысячи озелененных крыш".

В пересчете на площадь, речь идет о миллионе квадратных метров садов. Городские экологи активно внедряют на крыши энергосберегающие решения, там организован сбор дождевой воды, которая потом используется для других нужд.