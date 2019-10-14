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Лидеры каталонских сепаратистов приговорены к срокам до 13 лет тюрьмы

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 Михаил Саленков 
Лидеры каталонских сепаратистов приговорены к срокам до 13 лет тюрьмы
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Emilio Naranjo/Pool via REUTERS/File Photo
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Верховный суд Испании приговорил каталонских политиков, выступающих за независимость региона к срокам до 13 лет тюрьмы.

Максимальное наказание получил бывший заместитель главы правительства автономной области Ориол Жункерас.

Экс-лидер Национальной каталонской ассамблеи Жорди Санчес и председатель организации "Омниум културал" Жорди Куишар приговорены к девяти годам лишения свободы. Бывший спикер парламента региона Карме Форкадель - к 11 годам и 6 месяцам.

Судебный процесс начался в феврале 2019 года. Лидеров каталонского сепаратистского движения обвиняли в подстрекательстве к мятежу и растрате государственных средств.

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