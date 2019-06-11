Каталонцы ждут вердикта

В Верховном суде Испании завершается процесс по делу о проведении референдума и провозглашении независимости Каталонии в октябре 2017 года. Адвокаты защиты представили свои аргументы. На скамье подсудимых 12 человек: бывшие члены регионального парламента и кабмина. В их числе бывший заместитель председателя женералитета Каталонии Ориол Жункерас. Прокуратура Испании обвиняет политиков в подстрекательстве к мятежу, растрате госсредств и просит для них от 7 до 25 лет тюрьмы. Адвокаты пытаются добиться оправдательного приговора, опровергнув тезис обвинения о мятеже и насилии.

По словам адвоката Жункераса, возникла существенная путаница в терминах, что в последствии может отразиться в приговоре. Андреу Ван ден Эйнде, адвокат: "Здесь смешали с мятежом неуважение к закону и гражданское неповиновение, о которых мы можем говорить. К мятежу свели пренебрежение правом и кризис, вызванный тем, что кто-то отказался подчиняться".

Суд на каталонскими сепаратистами начался 12 февраля. Ожидается, что приговор будет оглашен осенью этого года.