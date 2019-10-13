Боттас выиграл Гран-при Японии

Пилот "Мерседеса" Валттери Боттас стал победителем Гран-при Японии, 17-го этапа чемпионата "Формулы-1", который прошел на автодроме "Судзука". Вторым стал Себастьян Феттель из "Феррари", третьим - партнер Боттаса по команде Льюис Хэмилтон, на счету которого лучший круг.

Феттель допустил фальстарт, однако уложился в рамки. А его напарник Шарль Леклер уже в первом повороте столкнулся с Максом Ферстаппеном из "Ред Булл".

За четыре Гран-при до конца сезона "Мерседес" стал обладателем Кубка конструкторов - в 6-й раз подряд. После семнадцати этапов чемпионата мира в активе немецкой команды 612 очков, у ближайших преследователей из "Феррари" - 433.

Что касается зачёта пилотов, то благодаря победе на "Судзуке" Боттас сократил отставание от лидирующего Льюиса Хэмилтона до 64 очков и сохраняет теоретические шансы на титул. Следующий этап чемпионата пройдет 25-27 октября в Мексике.