"Украинагейт": новые детали

Экс-посол США на Украине Мари Йованович заявила, что ее отставки добивался лично Трамп.

С соответствующим заявлением она выступила в пятницу во время дачи показаний в Палате представителей Конгресса США в рамках процедуры импичмента главы Белого дома.

Йованович заявила, что никогда не добивалась прекращения антикоррупционных расследований на Украине. В частности, речь идет о Хантере Байдене, сыне бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Трамп накануне заявил, что не просил Минюст США расследовать его дело.

Я не просил об этом. Но многие должны были, наверное. Я лично не просил. Хантер Байден уехал с 1,5 млрд долларов из Китая. В месяц на Украине получал 168 тысяч долларов. Потенциальные 3 млн долларов от Украины. Просил ли я? Нет, но я не думаю, что кто-то этого не сделал Дональд Трамп президент США

На этой неделе стало известно о задержании в США двоих выходцев из бывшего Советского Союза Льва Парнаса и Игоря Фрумана, которые, предположительно, содействовали адвокату американского президента Рудольфу Джулиани в том, что касается проведения на Украине расследования в отношении Хантера Байдена, а также работали на украинского олигарха Дмитрия Фирташа, которого американские власти обвиняют во взяточничестве и добиваются его выдачи. Бизнесмен не может покинуть Австрию с 2014 года из-за судебных процессов.

Джо Байдена называют наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах от демократической партии.