"Украинагейт" - новый информатор

Еще один сотрудник разведки, который, как сообщается, лично присутствовал при разговоре украинского и американского президентов, готов рассказать о деталях этой беседы. О том, что такой человек существует, сообщил адвокат Марк Зейд, представляющий его интересы.

"Я могу подтвердить сообщения, что наши юристы работает с этим человеком. Закон в настоящее время защищает его от возможного преследования, его знание происшедшего - из первых рук", - заявил он в "Твиттере".

Зейд подчеркнул, что второй информатор, как и первый, также офицер спецслужб, и что им уже были даны показания генеральному инспектору по делам разведки.

Сторонники Трампа, в частности, его адвокат Руди Джулиани, на это заметил, что "не удивлен появлением еще одного "секретного источника", повторив, что расследование по импичменту политически мотивировано.