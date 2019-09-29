Над Трампом сгущаются тучи

Общество поддерживает расследование импичмента против президента США Дональда Трампа. Об этом накануне заявила спикер Палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси.

Согласно последним опросам, 47% американцев одобряют инициативу конгрессменов от Демократической партии, запущенную в связи с беседой Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Если говорить о содержании телефонного разговора, то в нем президент Соединенных Штатов Америки отказывается предоставлять военную помощь, состоящую из средств налогоплательщиков, чтобы заставить лидера другой страны оказать ему услугу Нэнси Пелоси спикер Палаты представителей Конгресса США

По мнению демократов, американский лидер оказывал давление на украинского коллегу с целью побудить Киев косвенно помочь ему выиграть предстоящие выборы.

В течение ближайших недель конгресс намерен получить показания пяти сотрудников Госдепа, включая экс-посла США на Украине Мэри Йованович и американского спец представителя по Украине Курта Волкера.

Последний, по сообщениям американских СМИ, подал в отставку.

Что касается самих участников вызвавшего политический скандал разговора, то как и Трамп, так и Зеленский отрицают оказание давления. С чем согласен и Минюст США.