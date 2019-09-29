Над Трампом сгущаются тучи

Общество поддерживает расследование импичмента против президента США Дональда Трампа. Об этом накануне заявила спикер Палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси.
Согласно последним опросам, 47% американцев одобряют инициативу конгрессменов от Демократической партии, запущенную в связи с беседой Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.
По мнению демократов, американский лидер оказывал давление на украинского коллегу с целью побудить Киев косвенно помочь ему выиграть предстоящие выборы.
В течение ближайших недель конгресс намерен получить показания пяти сотрудников Госдепа, включая экс-посла США на Украине Мэри Йованович и американского спец представителя по Украине Курта Волкера.
Последний, по сообщениям американских СМИ, подал в отставку.
Что касается самих участников вызвавшего политический скандал разговора, то как и Трамп, так и Зеленский отрицают оказание давления. С чем согласен и Минюст США.