Рекордный марафон

Холодная погода и дождь не испугали любителей спорта: в седьмом Московском марафоне приняли участие около 30 тысяч человек из 85 стран. Это рекордный показатель за все время проведения забега.

Самые многочисленные зарубежные группы прибыли в Москву из Таиланда и Китая. Маршрут соревнования прошел по набережным столицы, финишировали бегуны возле стадиона "Лужники".

Говорят участники забега:

"В прошлом году мне очень понравилось, я был один, а в этом году приехали большой компанией, нас 11 человек!"

"Я очень люблю бегать, для меня этой лучший способ увидеть Москву!"

REUTERS/Evgenia Novozhenina

На дистанции в 42,2 км победу одержал москвич Искандер Ядгаров. Первой среди женщина стала жительница Омска Марина Ковалева. В мужском забеге на 10 км победа досталась пермяку Владимиру Никитину. У женщин рекорд трассы установила Елена Коробкина из подмосковного Жуковского.

Московский марафон — самый массовый забег в России, является квалификационным забегом чемпионата AbbottWMM Wanda Age Group World Championship наряду с такими крупнейшими марафонами, как Нью-Йоркский, Берлинский, Чикагский, Лондонский, Бостонский и Токийский.