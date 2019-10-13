Польша голосует

Очередные парламентские выборы начались в воскресенье в Польше. Избирательные участки открылись в республике в 07:00 по местному времени.

Гражданам Польши предстоит выбрать 460 депутатов Сейма (нижней палаты парламента) и 100 сенаторов (членов верхней палаты).

Депутаты сейма избираются по открытым партийным спискам пропорционально по 41 многомандатному округу. Избирательный порог составляет 5% для партий и 8% для коалиций. Выборы членов сената проходят по 100 одномандатным округам.

Согласно официальным данным, право голоса в Польше имеют более 30 млн граждан.

Традиционно более важными в Польше считаются выборы в сейм, так как именно нижняя палата парламента участвует в формировании правительства и контролирует работу кабинета министров.

В борьбу за депутатские мандаты включились девять политических партий и объединений.

Все участки для голосования должны закрыться в 21:00 по местному времени. Сразу же после этого местные СМИ опубликуют данные экзитполов.