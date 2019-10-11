Прийти на матч: победа досталась иранским женщинам

Впервые за более, чем за 10 лет, иранским болельщицам был официально разрешен доступ на стадион, чтобы следить за игрой сборной страны с командой Камбоджи. Это был матч отборочного этапа чемпионата мира, который должен пройти через три года в Катаре.

Настаран была одной из тех. кто купил билет: "Мы очень рады и счастливы, мы увидели газон футбольного поля впервые за многие годы".

Футбольная федерация Исламской республики выделила особую квоту на посещение болельщиц, она составила менее 5% от общего количества проданных билетов. На стадион вместимостью 74 тысячи мест могли прийти лишь чуть больше трех с половиной тысяч женщин.

По мнению другой болельщицы, которую зовут Анаита, "это дискриминация. На женщин должны были выделить больше мест, тем более, что многие трибуны просто пустовали".

В прошлом месяце иранка Сахар Ходаяри поплатилась жизнью за любовь к футболу. Она скончалась в больнице после попытки самосожжения, которую совершила, узнав, что за посещение игры на стадионе ей грозит тюрьма. Происшествие привлекло внимание международной общественности.

Айя называет случившееся с Сахар "очень печальным событием", а участь погибшей молодой женщины "ужасной".

В этой ситуации ФИФА дала ясно понять, что женщины должны быть допущены на матчи без всяких оговорок. Властям пришлось подготовить трибуны и иную инфраструктуру спортивного сооружения.

Тегеран при этом настаивает, что он подчинился исключительно давлению самих иранок.

Вот что заявил прессе представитель правительства Ирана Али Раб'ии, он тоже был на стадионе: "К сожалению, некоторые стремятся представить ситуацию, как то, что разрешение стало результатом международного давления. Но это решение было принято исключительно в интересах как обычных людей, так и религиозных деятелей. Мы им представили наш план".

Послабления такого рода критиковались консервативной частью иранского политического и религиозного истеблишмента, которые указывали на расхождение принципов этого разрешения и норм ислама.

Ну а иранская сборная победила команду Камбоджи с разгромным счетом 14:0.

Три гола забил Сердар Азмун, играющий за российский "Зенит".

Из Тегерана передает журналист Еuronews Хамид-Реза Омаюнифар: "Присутствие иранских женщин и девушек на трибунах стадиона - это результат многолетней борьбы за права может рассматриваться как прелюдия позитивных изменений нравов общества в будущем".