Иран: все на футбольный матч

Иранские женщины впервые за последние сорок лет смогут болеть за свою национальную команду на стадионе. На предстоящий 10 октября квалификационный матч чемпионата мира 2022 года между Ираном и Камбоджей женщинам выделили билеты на отдельные трибуны. ФИФА неоднократно призвала власти Исламской Республики допустить женщин на матчи. И в Тегеране, наконец, услышали этот призыв. Ранее иранки-поклонницы футбола смотрели матчи дома, или в торговых центрах и кафе. Смелые и отчаянные тайно пробирались на спортивные площадки. Их находили и подвергали наказанию.

В прошлом месяце иранка Сахар Ходаяри поплатилась жизнью за любовь к футболу. Она скончалась в больнице после попытки самосожжения, на которую пошла, когда узнала, что за посещение футбольного матча ей грозит тюрьма. Происшествие привлекло внимание международной общественности.

"Сахар погибла, потому что хотела смотреть футбол. Мы солидарны с иранскими женщинами в их борьбе. Футбол для всех" - отреагировали в клубе United Glasgow, объединяющем игроков всех полов, религий и сексуальной ориентации.

Предстоящим изменениям в Иране рады не все. За несколько дней до матча Иран-Камбоджа в Тегеране прошла акция протеста против допуска женщин на футбольные стадионы. Демонстранты утверждали, что футбол исключительно мужское пространство, где женщинам-мусульманкам места нет.