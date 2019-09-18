Министерство обороны Саудовской Аравии продемонстрировало обломки беспилотников и части ракет, которые использовались в ходе атак на нефтяные предприятия. Представитель ведомства заявил, что нападение могло быть осуществлено с помощью иранских дронов.

Официальный представитель оборонного ведомства Турки аль-Малики: "Продолжающаяся агрессия со стороны Ирана, поддержка этой страной террористических группировок и вмешательство в гражданское судоходство представляет угрозу для всех нас. Мы призываем международное сообщество обратить внимание на враждебную деятельность Ирана в регионе".

Советник президента Ирана Хесамеддин Ашена ответил на обвинения в Твиттере: "Заявления саудовского минобороны о причастности Тегерана доказывают лишь то, что в Эр-Рияде не знают, откуда были запущены ракеты и беспилотники. Они не могут даже объяснить, почему не смогли отразить атаку", - написал Ашена.

Госсекретарь США Майк Помпео, прибывший в Эр-Рияд, заявил, что "это была иранская атака". По его словам, нападение на объекты в Саудовской Аравии было совершено с территории Ирана, а не Йемена.