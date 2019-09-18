Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость

Саудовская Аравия

"Агрессия со стороны Ирана"

 Комментарии
 Михаил Саленков 
"Агрессия со стороны Ирана"
Euronews logo
Размер текста Aa Aa

Министерство обороны Саудовской Аравии продемонстрировало обломки беспилотников и части ракет, которые использовались в ходе атак на нефтяные предприятия. Представитель ведомства заявил, что нападение могло быть осуществлено с помощью иранских дронов.

Официальный представитель оборонного ведомства Турки аль-Малики: "Продолжающаяся агрессия со стороны Ирана, поддержка этой страной террористических группировок и вмешательство в гражданское судоходство представляет угрозу для всех нас. Мы призываем международное сообщество обратить внимание на враждебную деятельность Ирана в регионе".

Советник президента Ирана Хесамеддин Ашена ответил на обвинения в Твиттере: "Заявления саудовского минобороны о причастности Тегерана доказывают лишь то, что в Эр-Рияде не знают, откуда были запущены ракеты и беспилотники. Они не могут даже объяснить, почему не смогли отразить атаку", - написал Ашена.

Госсекретарь США Майк Помпео, прибывший в Эр-Рияд, заявил, что "это была иранская атака". По его словам, нападение на объекты в Саудовской Аравии было совершено с территории Ирана, а не Йемена.