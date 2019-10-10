Apple уступила Пекину?

Apple удалила из своего магазина приложений App Store программу HKmap.live, позволявшую отслеживать перемещения полиции и перекрытые улицы в Гонконге, из-за которой компанию обвинили в помощи протестующим. В Apple заявили, что проследили за применением приложения и увидели, как оно использовалось для засад на полицейских и нападений на людей в тех местах, где полиции не было.

Но не все в Гонконге разделяют это мнение:

"Большинство населения сейчас очень боится полиции, - говорит эта девушка. - Вот я просто хотела бы избегать полицейских, особенно когода бываю одета в чёрное. Так что для меня это приложение было очень полезным. А решение удалить его считаю неприемлемым".

В Apple однако согласились с заявлением Пекина о том, что приложение подвергает опасности полицейских и мирных жителей. Из App Store пропало также приложение новостного портала Quartz, широко освещавшего протесты в Гонконге. Причиной удаления стала жалоба со стороны китайских властей.

"Хочу ещё раз повторить, что недавние экстремистские насильственные преступные действия, происходящие в Гонконге, бросили вызов верховенству закона и общественному порядку, угрожали безопасности и защите граждан и их собственности, нанесли ущерб процветанию и стабильности Гонконга", - заявил представитель МИД КНР Гэн Шуан.

Аналитики считают, что решение Apple отражает зависимость многих американских компаний от китайского потребителя. Так, разработчик и издатель компьютерных игр Blizzard дисквалифицировал на год выступившего в поддержку протестующих профессионального киберспортсмена Чун Нг Вая, лишив его всех призов.