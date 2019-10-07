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Гонконг: новая эскалация насилия

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 Елена Караева 
Гонконг: новая эскалация насилия
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Метро в Гонконге работает в ограниченном режиме, большинство станций остаются закрытыми, их приводят в порядок после случившихся столкновений и выступлений радикальных манифестантов.

Новая волна массовых беспорядков вспыхнула после решения властей запретить ношение масок во время акций протеста. Указ подписала глава администрации Гонконга Кэрри Лам.

За нарушение можно отправиться в тюрьму на год и заплатить штраф в размере, превышающим $3,2 тыс.

В воскресенье на улицы вновь вышли десятки тысяч митингующих, многие надели маски, несмотря на запрет. Столкновения с полицией происходили главным образом рядом с районом, в котором находятся правительственные и административные учреждения, а также в торговых кварталах.

Для разгона протестующих полиция применяла слезоточивый газ, были произведены многочисленные аресты, манифестантов задерживали непосредственно во время акций протеста.

Ожидается, что уличные выступления продолжатся и в понедельник

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