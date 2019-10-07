Сирийские курды и планы Турции

Турция и её союзники в регионе готовятся к вторжению на северо-восток Сирии, и опасения по поводу непредсказуемых последствий конфликта с вооружёнными силами курдов растут. Присутствующая здесь курдская группировка "Силы демократической Сирии" долгое время была ключевым союзником США. Но Вашингтон начал вывод своих войск из этого района, что означает, что он не намерен мешать Анкаре.

Европейский Союз воинственные планы Турции раскритиковал. Представитель внешнеполитической службы ЕС Майя Косьянчич заявила , что такие действия ставят под угрозу независимость и территориальную целостность Сирии.

"Возобновление боевых действий на северо-востоке Сирии не только усугубит страдания гражданского населения и приведет к массовому перемещению, но также может привести к серьезному подрыву нынешних политических усилий, которые мы, как вы знаете, поддерживаем. Мы призываем гарантов Астаны, в том числе Турцию, не допустить военных действий", - сказала Косьянчич.

Турция планирует зачистить территорию от курдских формирований, которые называет "террористическими" и создать здесь так называемую "зону деэскалации". "Силы демократической Сирии", которые при поддержке Вашингтона воевали против группировки Исламское государство, восприняли это как предательство. Но президент США Дональд Трамп считает, что ничем не обязан курдам.

"Курды сражались с нами, но им платили за это огромные суммы денег и доставляли оборудование. Они боролись с Турцией десятилетиями", - написал Трамп в своём Twitter. Досталось от него и Брюсселю:

"В Европе не хотели, чтобы боевики к ним вернулись, они сказали, чтобы мы их придержали у себя. А я ответил: "Нет, мы и так оказали вам большую услугу. А теперь вы хотите, чтобы мы держали их в тюрьмах США и тратили на это большие деньги".

Трамп, правда, написал также, что уничтожит экономику Турции, если Анкара совершит что-то непозволительное.

Зрелище покидующих север Сирии американских войск привело в отчаяние местных курдов, которые вышли на улицы в знак протеста. Их лидеры поклялись противостоять турецкому нашествию до конца, что сулит разрастанием конфликта в и без того нестабильном регионе.