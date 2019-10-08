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Бизнес

Фунт прогнулся под "брексит"

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 Андрей Позняков 
Фунт прогнулся под "брексит"
Авторское право
REUTERS/Jason Lee
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Опасения, связанные с подготовкой к «брекситу», вновь оборачиваются падением курса фунта стерлингов. На фоне сообщений об угрозе срыва переговоров о выходе Соединённого Королевства из ЕС британская валюта подешевела более чем на полпроцента по отношению к евро — до минимального уровня за месяц.

Одним из факторов, которые негативно повлияли на курс фунта, называют отчёт Национальной статистической службы Великобритании о самых быстрых темпах падения производства во втором квартале с 2014 года.

Не способствует оптимизму и публикация данных исследования Института фискальных исследований, согласно которым подготовка к выходу из Евросоюза уже привела к снижению инвестиций, сокращению экономики Великобритании и обернулась потерей 60 миллиардов евро. В случае «жёсткого брексита», как полагают в Институте фискальных исследований, национальный долг удвоится и превысит 50-летний максимум.

Соавтор доклада Кристиан Шульц настаивает, что сохранение членства в ЕС больше способствовало бы экономическому росту. Ранее премьер-министр Борис Джонсон связывал с «брекситом» надежды на коренные изменения в британской экономике, которые в долгосрочной перспективе будут способствовать её развитию.

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