Джонсона обяжут просить об отсрочке

При отсутствии соглашения до 19 октября, Борис Джонсон будет вынужден просить Брюссель об очередной отсрочке brexit'а. Об этом свидетельствуют письменные заверения британского правительства, полученные в пятницу Сессионным судом Шотландии.

Выдержки из документа опубликовал в пятницу на своей странице в "Твиттере" британский юрист Джо Моэм. В документе с изложением официальной позиции британского кабинета министров говорится, что "в случае, если ни одно из условий, изложенных в параграфах 1(1) и 2, не будет выполнено, он (премьер-министр Джонсон - прим.ред.) направит письмо (с просьбой об отсрочке Brexit'а 6 прим.ред.) в установленной форме не позднее 19 октября 2019 года".

Сам же Джонсон неоднократно заявлял, что не будет просить Евросоюз в очередной раз отложить дату выхода из ЕС.

Комментируя новость, премьер-министр Ирландии Лео Варадкар на пресс-конференции в Копенгагене с главой датского правительства Метте Фредериксен заявил: "Я предпочитаю, чтобы мы пришли к соглашению и добились сделки к середине октября. Но если правительство Великобритании попросит об отсрочке, мы, конечно, рассмотрим такой вариант. Тем не менее, думаю, что большинство государств ЕС сделают это только по уважительной причине".

Сессионный суд Шотландии рассматривает иск Моэма, предпринимателя Дейла Винса и депутата Шотландской народной партии Джоанны Черри, которые хотели бы, чтобы правосудие исключило возможность осуществления Brexit'а без сделки с Брюсселем.

Среди прочего, судьи должны ответить на вопрос: будет ли премьер-министру грозить тюрьма, если он проигнорирует так называемый "закон Бенна", принятый Палатой общин в прошлом месяце и обязывающий правительство просить ЕС отложить Brexit до 31 января 2020 года без новой догворенности с ЕС.