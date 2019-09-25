В Кале прошла репетиция жёсткого "брексита"

К жёсткому "брекситу" готовы!
Сотни французских сотрудников таможни в Кале приняли участие в репетиции возможных последствий выхода Великобритании из состава Евросоюза без сделки.
Инспекторы сверяли таможенные документы и грузы, в то время как фуры, прибывшие из Туманного Альбиона, проходили контроль на соответствие заявленных на бумаге товаров с их фактическим количеством.
Цель репетиции - избежать в будущем очередей из грузовиков по обе стороны франко-британской границы после 31 октября в случае жесткого "брексита".
Французские власти наняли дополнительно 700 сотрудников таможни, больше трети из которых только в регионе Кале. На выстаивание новой инфраструктуры в порту направлено 6 млн евро.