В Кале прошла репетиция жёсткого "брексита"

К жёсткому "брекситу" готовы!

Сотни французских сотрудников таможни в Кале приняли участие в репетиции возможных последствий выхода Великобритании из состава Евросоюза без сделки.

Инспекторы сверяли таможенные документы и грузы, в то время как фуры, прибывшие из Туманного Альбиона, проходили контроль на соответствие заявленных на бумаге товаров с их фактическим количеством.

Таможенная администрация на данный момент хорошо подготовлена, в особенности это касается побережья Кале. В первую очередь, потому, что там уже присутствовали сотрудники таможни, и в дополнение мы приняли на работу новые кадры. 270 дополнительных сотрудников в регионе наняты для контроля туристического и коммерческого потоков Эрик Мёнье глава таможенной службы региона О-де-Франс

Цель репетиции - избежать в будущем очередей из грузовиков по обе стороны франко-британской границы после 31 октября в случае жесткого "брексита".

Мы просто возвращаемся на четверть века назад, хотя сегодня все оформляется в цифровом виде, тогда как раньше все было в бумажном. И это вовсе не сложно. Все остается на таком же уровне как и прежде. Лишь в ночное время может быть немного проблематично Дидье Вераг водитель грузовика

Французские власти наняли дополнительно 700 сотрудников таможни, больше трети из которых только в регионе Кале. На выстаивание новой инфраструктуры в порту направлено 6 млн евро.