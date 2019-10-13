Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость

Республика Эквадор

Индейцы готовы к диалогу

 Комментарии
 Мария Горковская 
Индейцы готовы к диалогу
Авторское право
REUTERS/Henry Romero
Euronews logo
Размер текста Aa Aa

Представители коренных народов Эквадора готовы сесть за стол переговоров с властями. После десяти дней манифестаций против отмены субсидий на топливо индейцы стремятся дистанцироваться от агрессивно настроенных демонстрантов. Многотысячные протесты не раз выливались в жесткие столкновения с полицией. Уже погибли не менее четырех человек.

"Нас преследуют. В стране установился диктаторский, фашистский режим. Нам остается только одно - протестовать, открыто требовать прекратить насилие и злоупотребление властью, отправить это империалистическое, предательское правительство в отставку", - заявляет Росиа Торрес, протестующая.

В субботу в Кито манифестанты подожгли здание казначейства. По словам президента Ленина Морено, чтобы "уничтожить доказательства коррупции" предыдущего кабинета министров: "Сегодня действия темных сил во главе с Корреа, Мадуро, наркотеррористами, различными бандами и иностранными гражданами привели к невиданной вспышке насилия в стране. Они разрушают исторические памятники, наводят страх на семьи. Полицейских похищают. Это далеко не полный перечень преступлений, совершенных всего за один день".

В то же время, Морено согласился пойти навстречу протестующим и вновь изучить указ об отмене субсидий на горючее. С 3 октября цены на бензин и дизельное топливо выросли более чем на 120%.

Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях
Telegram, Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube

  