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Желтохвост, цветы и сливки

Желтохвост, цветы и сливки
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Тьерри Вуазен - отмеченный в мишленовском рейтинге шеф-повар ресторана Les Saisons в Токио и эксперт программы "Вкус". Он поделился рецептом одного из своих фирменных блюд на основе желтохвоста, самой продаваемой в Японии рыбы.

Желтохвост со взбитыми сливками (закуска)

Для 4 человек понадобится:

  • 1 филе желтохвоста (50 граммов на человека)
  • 80 граммов сливок
  • 10 граммов приправы юдзукосё
  • Соус "винегрет" на основе оливкового масла
  • Куриный бульон
  • Лепестки и травы для украшения

Этапы:

  • Очистить филе от кожи, нарезать маленькими кубиками, посолить и поперчить.
  • Сбрызнуть соусом "винегрет"
  • Взбить сливки, добавить в них приправу юдзукосё.
  • Поместить рыбу в тарелку для подачи, налить немного бульона "консоме", украсить и отправить в холодильник для охлаждения и загустения.

Подача:

  • На охлажденную рыбу положить взбитые сливки.
  • Поместить тарелку в емкость со льдом.