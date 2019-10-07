Желтохвост, цветы и сливки

Тьерри Вуазен - отмеченный в мишленовском рейтинге шеф-повар ресторана Les Saisons в Токио и эксперт программы "Вкус". Он поделился рецептом одного из своих фирменных блюд на основе желтохвоста, самой продаваемой в Японии рыбы.
Желтохвост со взбитыми сливками (закуска)
Для 4 человек понадобится:
- 1 филе желтохвоста (50 граммов на человека)
- 80 граммов сливок
- 10 граммов приправы юдзукосё
- Соус "винегрет" на основе оливкового масла
- Куриный бульон
- Лепестки и травы для украшения
Этапы:
- Очистить филе от кожи, нарезать маленькими кубиками, посолить и поперчить.
- Сбрызнуть соусом "винегрет"
- Взбить сливки, добавить в них приправу юдзукосё.
- Поместить рыбу в тарелку для подачи, налить немного бульона "консоме", украсить и отправить в холодильник для охлаждения и загустения.
Подача:
- На охлажденную рыбу положить взбитые сливки.
- Поместить тарелку в емкость со льдом.