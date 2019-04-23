Дональд Трамп посетит Британию и Францию

Президент США Дональд Трамп посетит с официальным визитом Великобританию и Францию. Об этом говорится в распространённом во вторник заявлении Белого дома.

Визит в Британию пройдет с 3 по 5 июня. Американский лидер проведёт здесь встречу с королевой Елизаветой II. Информацию об этом подтвердила пресс-служба Букингемского дворца.

А 6 июня Трамп примет участие в в церемониях в честь 75-летия высадки союзных войск в Нормандии на американском воинском кладбище во французском городе Кольвиль-сюр-Мер. Францию американский президент посетит по приглашению президента Франции Эммануэля Макрона. Ожидается, что оба президента проведут переговоры на тему укрепления тесного сотрудничества в сфере экономики и безопасности.