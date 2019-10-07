Женскую сборную США по футболу в последний раз проводила на поле, на товарищеский матч с Южной Кореей, Джилл Эллис. Под её пятилетним руководством американки выиграли 106 из 132 сыгранных матчей , 8 турниров и дважды становились чемпионками мира - в последний раз в этом году.

"Спасибо, Джилл!" - скандировал стадион.

"Я старалась сделать всё, что могла самым наилучшим образом, работать с увлечением и с полной самоотдачей. Это было здорово! У меня была потрясающая команда, на протяжении всех этих лет они были моим миром, моей семьёй. Мы были одной большой семьёй",- сказала Эллис, объявив о своём уходе. Её преемник пока не назван.

Джилл Эллис 53 года. Она родилась в Англии, а в США приехала ещё подростком, отобравшись в один из американских футбольных клубов.

В 2015 году Эллис получила премию ФИФА как лучший тренер в женском футболе - в том году её подопечные в первый раз завоевали звание чемпионов мира. Покинув тренерский пост, Джилл Эллис ещё в течении года будет представителем сборной.