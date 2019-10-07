Японские ученые поддержали любителей рыбы

Желтохвост или японская лакедра - один из любимых видов рыбы в Стране Восходящего Солнца. Ее часто едят сырой в виде сашими , а также готовят всевозможными способами. Чтобы удовлетворить растущий спрос на желтохвоста, ученые предложили новаторскую технологию разведения. Программа "Вкус" предлагает узнать подробнее.

...Префектура Вакаяма, местечко Кусимото: ученые из университета Кинадй произвели здесь то, что сами назвали "голубой революцией". Речь идет о полном цикле разведения без забора мальков в естественных водах. Желтохвост водится только у берегов Японии, это самый востребованный экспортный сорт рыбы. Которую теперь можно поставлять заказчикам круглый год.

Представитель аквафермы Наоки Танигучи рассказывает: "У нас здесь происходит инкубация икры, затем мы бережно выращиваем мальков. Когда они подрастают, доставляем их на морскую ферму, растим еще пару лет... Как только рыба достигает веса в 3-5 кг, мы предлагаем ее потребителям, она уже очень вкусная".

Вкус, качество - ключевые критерии для экспортной компании Shokuen, работающей в партнерстве с аквафермой. Специалисты фирмы пристально следят за новыми решениями в сфере разведения желтохвоста: Shokuen поставляет рыбу в лучшие рестораны мира, в том числе и в Европу.

Глава компании Масахико Ариджи уточнил: "Мы можем производить качественного желтохвоста круглый год. Раньше рыба с акваферм уступала по вкусу той, что росла в естественной среде. А сегодня она даже лучше, наш желтохвост заметно жирнее".

Желтохвост, пожалуй, любимая рыба японцев. Хироши Хиробаяши - шеф-повар рыбного ресторана в Осаке. Он показал процесс работы с желтохвостом: "Текстура рыбы просто нежнейшая, она жирная, но не тяжелая. Мы рекомендуем подавать ее в виде сашими, на наш взгляд, это лучший вариант. Но рыба прекрасна и в жареном виде, во фритюре. Способов готовить, рецептов хватает".

Поэт сказал: "японские блюда сначала едят глазами", но наш журналист на дегустации пропустил этот этап, сразу перейдя к свежайшим ломтям желтохвоста.