Португалия: левый левому рознь

В 2015 их только созданную коалицию в местных СМИ уничижительно называли "ерундовой". Тем не менее в самой Португалии лишь немногие скажут, что она не добилась успеха.

В 2016 союз коммунистов, Левого блока и социалистов во главе с Антониу Коштой сместил правящую коалицию в лице социал-демократов и Народной партии, вынеся вотум недоверия тогдашнему премьер-министру Педру Пасушу Коэлью.

И 4 последних года Португалия жила в условиях стабильности, чьи показатели МВФ приводил в пример.

За эти годы экономический рост страны был выше, чем в среднем по Европе.

Уровень безработицы сократился вдвое, а государственный дефицит почти в 18 раз.

Но из-за растущих разногласий в коалиции произошел раскол.

Крайне левые требовали от Кошты увеличить государственные расходы и обвиняли лидера социалистов в правом уклоне.

Все это привело к тому, что на этих выборах левые партии идут по отдельности.

Коммунисты нашли себе новых союзников в лице зеленых, у Левого блока же, по опросам, неплохие шансы на этих выборах.

Партия может стать третьей по числу мандатов силой в португальском парламенте и получить от 18 до 24 кресел из 230.

В случае победы Кошта исключил официальную коалицию, но, судя по тем же опросам, социалистам не удастся получить абсолютного большинства.

А значит, им придется искать союзников. Поэтому коммунистов и Левый блок еще рано сбрасывать со счетов.