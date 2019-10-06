Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость

мир

Социалистическая партия Португалии победила на выборах в парламент, набрав 34-39% - экзит-поллы

 Комментарии
 Euronews 
Социалистическая партия Португалии победила на выборах в парламент, набрав 34-39% - экзит-поллы
Авторское право
REUTERS/Rafael Marchante
Euronews logo
Размер текста Aa Aa