Социалисты одержали победу на выборах в Португалии

Социалисты во главе с Антониу Коштой одержали победу на выборах в Португалии. Однако добиться В Португалии прошли парламентские выборы. Победу на них одержали социалисты во главе с действующим премьер-министром Антониу Коштой. Его сторонники говорят о триумфе. Однако, как отмечают наблюдатели, абсолютного большинства мест в парламенте социалистам получить все же не удалось - около 46% в Собрании республики.

Это означает, что в ближайшее время Антониу Коште придется искать союзников для формирования коалиции. В противном случае он может лишиться премьерского кресла.

На прошлых парламентских выборах 4 года назад партия Кошты смогла заключить альянс с коммунистами и "зелёными". Однако за это время разногласия между партнерами значительно усилились. Захотят ли они вновь сформировать коалицию: это вопрос, которые задают себе аналитики и избиратели.

Главным же соперником Кошты стал 62-летний Руй Риу - лидер социал-демократов, которые по итогам нынешних выборов получили треть мест в парламенте Португалии.

Социал-демократы были у власти до 2015 года. Пытаясь преодолеть последствия финансового кризиса, они проводили политику строгой бюджетной экономии, урезания расходов в социальной сфере. Однако заметного роста ВВП им добиться не удалось. В результате многие португальские избиратели отвернулись от социал-демократов. Поэтому им также придется задуматься о возможных альянсах, чтобы вернуть политический вес.

Для Европы нынешние португальские выборы стали весьма показательными. По мере того, как в странах ЕС активно набирают популярность ультраправые и популистские движения, в Португалии ни одна из подобных партий не смогла попасть в парламент. В целом лидирующие позиции сохранили партии умеренно левого толка и правоцентристы.