В ряде европейских столиц стартовала двухнедельная протестная кампания «Восстание вымирающих». Её участники грозятся перекрывать дороги, мешать работе общественного транспорта и метро, а также ведомств и крупных корпораций. В Лондоне в первый же день акций гражданского неповиновения полиция сообщила о задержании более 130 человек, которые пытались блокировать проезд к государственным учреждениям в районе Вестминстер.

Задержаниями аналогичная акция обернулась в центре Амстердама — здесь на набережной у здания Ре́йксмюсеума собрались, по оценкам Reuters, около 900 протестующих, требуя начать реальную борьбу с глобальным потеплением. «Вода в океанах поднимается, восстаём мы», — скандировали демонстранты.

В Берлине первый день кампании гражданского неповиновения прошёл без противостояния с полицией, которая была вынуждена перекрыть несколько улиц в районе проведения акции. Из Берлина передаёт корреспондент Euronews Джессика Зальтц:

«Новые акции протеста в рамках кампании "Восстание вымирающих" оказались особенно актуальны после того, как в воскресенье стало известно, что правительство Германии согласовало значительно более мягкие меры по защите экологии, чем требовали экоактивисты. Теперь возмущены не только активисты, но и некоторые политики из правящей ХДС, а также представители оппозиции и некоммерческих организаций».