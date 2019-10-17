Сын "Тарзана" убил мать и был застрелен

Валери Эли - супруга исполнителя роли Тарзана в телесериале 60-х годов была убита накануне ночью в своем доме в Санта-Барбаре (штат Калифорния). Как сообщил шериф округа, вызванные на место происшествия соседями полицейские обнаружили 62-летнюю женщину бездыханной с множественными ножевыми ранениями.

Подозрение сразу пало на 30-летнего сына пары Кэмерона, найденного недалеко от дома. По словам шерифа, молодой человек "представлял угрозу", и его помощникам пришлось открыть огонь на поражение.

По факту убийства начато расследование. Кэмерон Эли учился в Академии Филлипса в Нью-Гэмпшире, в 2007 году поступил в Гарвардский университет, где выступал за местную футбольную команду. Последние два года он работал охранником.

Валери Эли в 1981 году победила на конкурсе мисс Флорида. От брака с Роном Эли у нее было трое детей.

Сам 80-летний Рон Эли, по последним данным, не пострадал, но в связи с пережитым потрясением был доставлен в местную больницу для обследования. Эли снимался в сериале "Тарзан" на канале NBC с 1966 по 1968 годы.