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Швейцария

Рукопись романа "Война и мир" впервые в Женеве

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 Надежда Дрямина  и TASS
Рукопись романа "Война и мир" впервые в Женеве
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Впервые оригинальная рукопись романа Льва Толстого "Война и мир" покинула пределы России. Её отрывок экспонируется в музее в Женеве.

Металлический кейс с документом внутри был доставлен в Швейцарию самолётом ночью. В аэропорту ценный груз встречали военные.

Специально для выставки, посвящённой 100-летию со дня создания Лиги наций, из пяти тысяч страниц рукописи было выбрано всего несколько. Это фрагмент, в котором Андрей Болконский и Пьер Безухов говорят об ужасах войны.

"Как раз перед Бородинским сражением князь Андрей - военный, офицер - произносит речь с полнейшим отчаянием. Он говорит очень чётко о том, что войну нельзя сравнивать с шахматной партией, что война - нечто грязное и отвратительное”, - объясняет Жак Берштольд, президент Фонда Бодмера.

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Организаторы экспозиции отмечают: в связи с особой ценностью рукописи, правительство Швейцарии дало письменные гарантии её возвращения в Россию.

"Мы будто возвращаемся к урокам прошлого - к тому, что мы должны работать ради мира, трудиться на всех уровнях. Единственный способ - это работать, основываясь на новом принципе - многосторонности, мультилатерализма Объединённых Наций", - говорит генеральный директор женевского Отделения ООН Татьяна Валовая.

Выставка в женевском музее Фонда Мартина Бодмера продлится до 1 марта будущего года.

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