Саммит Украина-ЕС в Луганской и Киеве

Президент Украины пригласил Председателя Европейского совета в Луганскую область на востоке страны, где уже пять лет продолжается вооружённое противостояние с пророссийскими формированиями.

Владимир Зеленский и Дональд Туск посетили район разведения сил и средств в Станица Луганская. Они дошли до разрушенного моста через Северский Донец, который планируется восстановить - при условии соблюдения перемирия.

"Зеленский твёрдо придерживается своего принципа не идти на компромисс с Кремлем, но оставляет себе место для манёвра, - говорит британский политолог из Атлантического совета Питер Дикинсон. - Одним из его обещаний в ходе президентской кампании было продвижение вперёд мирного процесса, который сейчас, по сути, находится в тупике".

Затем Зеленский и Туск отправились в Киев на Саммит Украина-Евросоюз для обсуждения, в частности, недавнего продления санкций против России и её решения раздавать паспорта жителям Луганской и Донецкой областей.

Корреспондент Euronews ожидает подтверждения решимости Украины к вступлению в ЕС и НАТО.

"Но для этого есть большие препятствия, такие, как проблема коррупции и взаимоотношений государства с олигархами, - передаёт Дарран Маккафри. - Для нового президента Зеленского этот большая возможность показать себя на международной арене, большая возможность для строительства отношений с Брюсселем. Предыдущий президент Пётр Порошенко заявлял, что не должно быть никаких отступлений в интеграционной повестке дня Украина-ЕС. Сегодня есть возможность это подтвердить. Но участники саммита, наверное, вспомнят, что каждый раз, когда две стороны встречались, они видели, как много работы ещё предстоит проделать".