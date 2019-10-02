Скованные одной цепью

В лондонской Тейт Модерн открыта выставка одной скульптуры - ее автор Кейра Волкер, взяв за основу абрис знаменитого мемориала королевы Виктории, решила предложить иную версию той эпохи, а именно рассказать о трансатлантической работорговле, в которой тогда участвовали многие европейские страны.

Куратор Приеш Мистри объясняет: "Мемориал королевы Виктории, установленный перед Букингемским дворцом - это прославление Британской империи, над которой никогда не заходило солнце. Здесь же делается попытка взглянуть на то, что происходило за кулисами, проследить причины этого богатства".

Выставка фонтана авторства Кейры Волкер проходит в знаменитом турбинном зале Тейт Модерн, именно там могла поместиться скульптура высотой 13 метров, экспозиция открыта до апреля будущего года.