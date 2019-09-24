Выставка Марка Леки в Лондоне

В Лондонской галерее "Тейт" (Tate Britain) открылась выставка работ современного британского художника Марка Леки, известного своими произведениями видео-арта. В 2008 году он удостоился одной из самых престижных в мире наград в области современного искусства - Премии Тернера. По словам художника его аудиовизуальные инсталляции посвящены взаимосвязи между поп-культурой и технологиями, он исследует аспекты памяти и сверхъестественного, темы молодежи и ностальгии.

Марк Леки, художник: "Речь идет о воспоминаниях и о том, как что-то запоминается и вспоминается через средства массовой информации, через передачи, через искажения СМИ. О том, как изменяются старые воспоминания с помощью таких современных технологий".

В одной из инсталляций Леки попытался восстановить события через телевизионные новости и кадры документальных фильмов. Выставка британского видеохудожника Марка Леки под названием "О, волшебная сила мрачности" продлится в лондонской галерее "Тейт" до января.