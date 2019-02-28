Премьеру Израиля Нетаньяху грозят обвинения в коррупции - Reuters

Генеральный прокурор Израиля Авичай Мандельблит намерен обвинить премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху в коррупции, сообщил Reuters со ссылкой на израильское телевидение.

В преддверии парламентских выборов, которые должны пройти 9 апреля, это решение может неоднозначно сказаться на кандидатуре Нетаньяху. Возможные обвинения включают в себя взяточничество, мошенничество и злоупотребление официальным положением. Они могут быть предъявлены по итогам слушания, которое, скорее всего, состоится после выборов.

Нетаньяху, который избирается на четвертый срок подряд отрицает эти обвинения. Против него уже некоторое время ведется следствие по подозрению в получении подарков от состоятельных бизнесменов и подкупе СМИ.

Партия Нетаньяху "Ликуд" назвала это дело "политическим преследованием".