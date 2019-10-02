Боттичелли уйдёт с молотка

Последняя картина кисти Сандро Боттичелли из частной коллекции выставлена на продажу в Лондоне.

Портрет Михаила Марулла, греческого ученого эпохи Возрождения, был написан итальянским живописцем в 1500 году.

Картина с 2004 года находится в аренде в музее Прадо в Мадриде. Испанское правительство признало картину "культурным наследием", что может усложнить ее продажу за рубеж.

Но по словам владельца галереи "Тринити" Карло Орси, Испания до недавнего времени не проявляла интерес к покупке портрета.

Цена картины Боттичелли, по которой та будет выставлена на продажу около 30 млн долларов. Испанские власти могут предложить свою цену, если хотят, чтобы портрет остался в музее Прадо Карло Орси владелец лондонской галереи "Тринити"

Считается, что картину заказала Боттичелли жена Марулла Алессандра Скала уже после его смерти.

При этом, как полагают искусствоведы, работал над ней художник в одиночку.

Это очень ценная работа, прежде всего тем, кто ее написал, Сандро Боттичелли — один из величайших мастеров флорентийской эпохи Возрождения, а во-вторых тем, кто на ней изображен, Михаил Марулл — замечательный поэт, представитель Ренессанса. Оба они показывают величину человека эпохи Возрождения Карл Брэндон Штрельке куратор Музея искусств Филадельфии

6 лет назад на аукционе Christie’s картина Боттичелли "Мадонна с младенцем и Иоанном Крестителем" была продана за 10,4 млн долларов.