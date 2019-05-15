Самый дорогой импрессионист

"Стога" Клода Моне оценили в почти 98 млн евро. Именно столько пришлось отдать за картину 1890 года ее новому обладателю на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке. Эта сумма - рекордная. Ранее за работы импрессионистов никто и никогда столько не платил. До сих пор самым дорогим полотном мастера была картина "Кувшинки в цвету": ее стоимость 75,5 млн евро.

"Стога" — одна из четырех картин одноименной серии, которые находятся в частных коллекциях. Остальные 17 представлены в крупнейших мировых галереях - в частности, в парижском музее Орсе и в Государственном музее изобразительных искусств им. А.С. Пушкина.