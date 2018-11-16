Одно из самых известных полотен не менее знаменитого Дэвида Хокни "Портрет художника (Бассейн с двумя фигурами)" ушло на аукционных торгах дома Christie's за сумму, превышающую 90 миллионов долларов (это примерно 80 млн евро). Таким образом, сегодня к Хокни от Джеффа Кунса перешел титул самого дорого из живущих художников.
Очень дорогой Дэвид Хокни
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Очень дорогой Дэвид Хокни
Вице-президент отделения современной живописи Christie's Алекс Роттер не скрывает радости: "Надеюсь, мэтр доволен. Надеюсь, что столь крупная сумма его не слишком огорчает. Я восхищаюсь им. Я большой поклонник его таланта. Я очень много говорил о Дэвиде Хокни на протяжении последних пару месяцев. Но, я думаю, он не нуждается в наших напоминаниях о том, насколько он велик".
Про полотно известна не только его цена, но и то, что место его действия - юг Франции, а стоящий на бортике бассейна мужчина - это Питер Шлезингер, тоже художник и в то время возлюбленный самого Хокни.