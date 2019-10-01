Красное мясо безвредно — но не в любых количествах

Ученые «реабилитируют» красное мясо. Международная группа врачей и диетологов под руководством специалистов из Канады и Евросоюза не нашла статистически значимой связи между употреблением мяса и возникновением злокачественных опухолей, диабета или проблем с сердцем.

В масштабной серии исследований эксперты непосредственно наблюдали 54 тысячи человек, а опрошены были несколько миллионов.

Проще говоря, мясо можно есть без опасений. Но учёные подчёркивают, что речь идёт об умеренном употреблении — три-четыре порции в неделю.

Брэдли Джонстон, Университет Дэлхаузи (Канада):

«Учитывая растущую необходимость в надёжных, научно обоснованных рекомендациях в области питания, мы собрали большую международную команду экспертов. Мы сосредоточились исключительно на влиянии мяса и мясных продуктов на здоровье человека, не затрагивая такие темы, как вопросы гуманного отношения к животным или воздействие на окружающую среду».

О вреде красного мяса и мясных изделий громко заговорили четыре года назад, когда Всемирная Организация Здравоохранения внесла их в список продуктов, которые могут вызвать рак.

Авторы нынешнего исследования заявляют, что провели наиболее полное и научно обоснованное изучение вопроса. Но далеко не все с этим согласились: многие крупные университеты и организации обрушились с критикой на исследователей, обвиняя их самих в ненаучном подходе.

Результаты исследований в журнале Annals of Internal Medicine