Отметить Рош ха-Шана в Умани

До 30 тысяч хасидов со всего мира съехались в этом году в Умань - городок в Черкасской области Украины, чтобы отметить еврейский Новый год Рош ха-Шана. В Умани находится могила основателя брацлавского хасидизма Рабби Нахмана. В этом году празднование проходит с 29 сентября по 1 октября.

"Здесь похоронен Рабби Нахман, - говорит Оуэн Бельхамо, приехавший в Умань с малолетним сыном. - Все приходят помолиться у его могилы, чтобы с добрыми мыслями начать Новый год!"

Неотъемлемая часть праздника - коллективная молитва, во время которой трубят в шофар (ритуальный духовой инструмент, сделанный из рога животного). После молитвы собравшиеся разделяют трапезу, поют и танцуют. С каждыми годом число паломников не перестает расти, рассказывают местные жители: "Раньше, в советские времена, приезжали по два-три человека в год, - говорит Николай Кваша. - А теперь автомобилей становится все больше и больше. Увидим 2 октября, сколько мусора останется".

В течение праздника за порядком в Умани следят 550 полицейских. Им помогают 20 израильских силовиков: "Ну что, есть несколько краж документов, личных вещей, - рассказывает представитель Полиции Израиля Михаил Зингерман. - Мы сейчас этим занимаемся. Есть немного наркотиков, но легкие, марихуана... Но нам нужно постоянно быть начеку".

В соцсетях происходящее в Умани вызвало полемику: десятки украинских пользователей раскритиковали паломников за оставленные горы мусора, предложив вручить каждому из них по венику.