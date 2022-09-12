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Украина

Паломники-евреи не боятся войны

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 Кнарик Хачатрян
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Ультраортодоксальные евреи прибывают в израильский аэропорт Бен-Гурион 9 сентября 2021 года после празднования Рош ха-Шана в Умани и паломничества к могиле раввина Нахмана
Ультраортодоксальные евреи прибывают в израильский аэропорт Бен-Гурион 9 сентября 2021 года после празднования Рош ха-Шана в Умани и паломничества к могиле раввина Нахмана   -   Авторское право  JACK GUEZ/AFP or licensors

Около 10 000 евреев-хасидов из Израиля, США и других стран ожидаются в украинской Умани. Они отправились в ежегодное паломничество, цель которого отметить там Рош ха-Шана (еврейский Новый год), несмотря на предупреждения местных властей держаться подальше из-за высокого риска нападения России.

Паломники будут проходить брифинги по вопросам безопасности; запрет массовых мероприятий в Умани остаётся в силе с 19 по 30 сентября, но это не останавливает пилигримов:

"Если ты веришь в Бога, ты ничего не боишься, - говорит Авраам Елбаз. - Но в любом случае мы очень осторожны, мы не идём на ненужные риски. Война идёт не в Умани, она на другом конце страны. Ведь когда на юге Израиля падают ракеты, то люди в Тель-Авиве или Хайфе в безопасности.Там будет то же самое. Если бы действительно был риск, никто бы не поехал, ведь в Торе сказано держаться подальше от опасности, так что никто бы не пошёл, если бы это был действительно риск".

"Я не беспокоюсь,  - говорит Якоб Пинхас. - потому что война идёт не в районе Умани. У меня там есть друзья, и они сказали мне, что там нет никаких ракет или чего-то еще".

В Умани находится могила почитаемого раввина Нахмана из Брацлава. Когда-то там проживала процветающая еврейская община, уничтоженная во время Холокоста. После распада СССР сюда переехали несколько ортодоксальных еврейских семей.

Авраам Бурштейн вспоминает: 

"С четырёхлетнего возраста я помню атмосферу дома и синагоги в небольшой общине в Брацлаве. У меня было только одно желание: поехать в Умань, помолиться там и заняться благотворительностью, которую повелел нам рабби Нахман".

В этом году Рош ха-Шана евреи празднуютс 25 по 27 сентября.

Видеомонтаж • Кнарик Хачатрян