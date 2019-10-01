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Греция

Греция намерена передавать нелегалов Турции

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 Марфа Васильева 
Греция намерена передавать нелегалов Турции
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Отправить до 10 тысяч нелегальных мигрантов в Турцию до конца 2020 года и усилить патрулирование Эгейского моря, чтобы положить конец прибытию новых - так правительство Кириакоса Мицотакиса отреагировало в понедельник на пожар в лагере беженцев "Мория" на острове Лесбос.

После того, как в воскресенье в огне погибла женщина (по данным местных СМИ, скончался также ее новорожденный ребенок), а 17 человек пострадали, в Мории не прекращаются стихийные акции протеста. Его обитатели требуют от греческих властей расследовать обстоятельств гибели женщины и сделать все для улучшения условий их существования.

«Мы протестуем в связи с гибелью нашей подруги по несчастью, - говорит Фатима Эбрайми, беженка из Афганистана. - Мы хотим справедливости и не желаем больше оплакивать невинных жертв. Женщины в Мории напуганы, мы не можем покинуть палатку, когда стемнеет, не можем пойти в туалет»...

"Мы требуем обеспечить нашу безопасность и достоинство. Мы знаем, что в воскресенье из-за пожара погибло больше людей, а не одна женщина, власти врут", - добавляет Согра Баят, еще одна беженка из Афганистана.

Рассчитанный на 3 тысячи человек, сегодня "Мория" вмещает до 13 тысяч обитателей. Эта афганская пара прибыла в лагерь на прошлой неделе, у них есть только палатка.

"Мы с женой прибыли сюда в прошлую пятницу, - рассказывает Фазель Обаид. - Честно говоря, мы думали, что окажемся в лучшем месте. За последние дни на нас никто не обратил внимания, хотя моя жена беременна и провела 3 ночи в больнице на Лесбосе. Здесь нас никто не замечает, как будто мы не люди!"

Тревогу в связи с перенаселением "Мории" - крупнейшего лагеря беженцев в Европе - бьют не только греческие власти (по данным которых за 3 месяца на Лесбос прибыли 10 тысяч человек), но и Еврокомиссия. По ее информации, сегодня на территории Греции находятся 70 тысяч мигрантов.

"Ситуация напоминает пороховую бочку, которая может взорваться в любой момент, - говорит Константинос Муцурис, региональный губернатор Северных Эгейских островов. - Я боюсь за безопасность жителей Лесбоса. Для того чтобы ситуация изменилась, следует перевести многих беженцев на материк и остановить поток прибывающих из Турции. В противном случае, мы обречены".

Надежды греческого правительства сегодня связаны с заключенным в марте 2016 года соглашением с Анкарой, по которому турецкая сторона обязалась принимать обратно добравшихся до Европы по "Эгейскому маршруту" нелегалов.

«За последние два месяца около 17 тысяч человек высадились на греческих островах, - передает из "Мории" наш специальный корреспондент Апостолос Стаикос. - Это самый высокий показатель за три года».