Как готовить камабоко

_Французский шеф-повар Тьерри Вуазен, работающий в Токио в ресторане Les Saisons, предлагает рецепт в стиле "фьюжн". В его основе - традиционный японский продукт камабоко и овощи._
Вам понадобятся:
- Камабоко
- 10 цветков кабачка
- Кабачки
- Краб
- Имбирь
- Оливковое масло.
Этапы приготовления:
Нарежьте камабоко, очистите краба и смешайте камабоко с мякотью. Нафаршируйте смесью цветки кабачка и поместите их на 10 минут в пароварку (80°C).
Приготовьте соус из отвара панциря с добавлением лука.
Отдельно потушите кабачки, часть превратите в пюре. Добавьте имбирь.
При подаче положите в тарелку немного пюре, затем тушеные кабачки, затем фаршированные цветки. Полейте соусом и оливковым маслом.