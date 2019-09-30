Как готовить камабоко

_Французский шеф-повар Тьерри Вуазен, работающий в Токио в ресторане Les Saisons, предлагает рецепт в стиле "фьюжн". В его основе - традиционный японский продукт камабоко и овощи._

Вам понадобятся:

Камабоко

10 цветков кабачка

Кабачки

Краб

Имбирь

Оливковое масло.

Этапы приготовления:

Нарежьте камабоко, очистите краба и смешайте камабоко с мякотью. Нафаршируйте смесью цветки кабачка и поместите их на 10 минут в пароварку (80°C).

Приготовьте соус из отвара панциря с добавлением лука.

Отдельно потушите кабачки, часть превратите в пюре. Добавьте имбирь.

При подаче положите в тарелку немного пюре, затем тушеные кабачки, затем фаршированные цветки. Полейте соусом и оливковым маслом.