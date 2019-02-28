Неделя высокой моды в Париже: метания между прошлым и будущим

От космического дизайна до переосмысления традиций: в рамках недели высокой моды в Париже состоялись показы дебютных коллекций новых художественных директоров домов Courrèges и Lanvin. Немецкий дизайнер Йолланда Цобель напомнила, что её приход должен стать символом перезагрузки Courrèges. Андрогинная футуристическая коллекция под названием «Будущее за спиной» обозначила разворот к молодой аудитории, к миллениалам. Сама Цобель говорит, что хотела поделиться эмоциями от знакомства с архивами Courrèges — каково это, оказаться в шкатулке с драгоценностями?

Совсем иначе выглядела презентация нового художественного директора дома высокой моды Lanvin. 31-летний Бруно Сьялелли представил свою первую коллекцию в парижском музее Клюни. В средневековом антураже он устроил показ под названием «Таинственные странники». В старейшем из ныне работающих домов моды Франции подчеркивают: идёт поиск новых интерпретаций наследия. Это первый показ Lanvin после продажи компании конгломерату Fosun. Представители нового владельца обещали научить европейских дизайнеров лучше понимать потребителей в Китае.