«Революция Хемниц»: суд начался

В Дрездене начался суд над участниками ультраправой группировки «Революция Хемниц». Восемь человек обвиняют в создании террористической организации и в планировании переворота, а также в участии в массовых беспорядках в Хемнице в сентябре прошлого года. По данным следствия, в этом городе они проводили своего рода «репетицию» перед «революцией».

Гезине Тевс, земельный суд Дрездена:

«В сентябре 2018-го они предположительно организовали чат-группу, которую назвали „Революция Хемниц“. Они обсуждали нападения на иностранцев и политических противников, в том числе с применением огнестрельного оружия, не исключали убийства и планировали свержение демократического порядка в Германии».

Ксенофобия и антимигрантские настроения, по данным прокуратуры, были движущими силами группировки, которая и возникла на фоне конфликта в Хемнице.

Матиас Квент, политолог:

«За пределами этой конкретной группы существует более крупная сеть. Необходимо выяснить, знали ли остальные о планах нападений».

Саму «революцию», или по крайней мере массовые беспорядки в Берлине, подозреваемые планировали на День германского единства — 3 октября прошлого года, но были арестованы за несколько дней до этой даты.