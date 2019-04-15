Обвинения против экс-главы Volkswagen

В Германии по делу о "дизельном скандале" прокуратура города Брауншвейг выдвинула обвинения против против экс-главы автоконцерна Volkswagen ("Фольксваген") Мартина Винтеркорна и четверых топ-менеджеров компании.

Винтеркорна обвиняют в мошенничестве с отягчающими обстоятельствами и нарушении антимонопольного законодательства. По версии прокуратуры, он знал, что концерн в 2014 году за десятки миллионов евро обновил программное обеспечение автомобилей, но не для решения проблемы с выхлопами, а для того, чтобы скрыть истинную причину завышенных показателей выбросов дизельных машин.

Скандал разразился в 2015 году, когда выяснилось, что содержание вредных веществ в выхлопных газах в автомобилях концерна в разы превышало установленный предельный уровень загрязнения воздуха.

Манипуляции с программным обеспечение обошлись компании уже в 29 миллиардов евро.

В рамках разбирательства проводится расследование в отношении ещё 36 подозреваемых.